IRW-PRESS: Aguia Resources Limited: AGUIA Resources Limited: Bericht über den Fortschritt der bankfähigen Machbarkeitsstudie auf TRES ESTRADAS

BERICHT ÜBER DEN FORTSCHRITT DER BANKFÄHIGEN MACHBARKEITSSTUDIE AUF TRES ESTRADAS

Die wichtigsten Punkte:

- 14.000 Bohrmeter umfassendes Infill-Bohrprogamm jetzt abgeschlossen - Aktualisierte Mineralressource, deren Veröffentlichung gegen Ende August geplant ist, schließt jetzt neue Bohrergebnisse ein - Testarbeiten in der Pilotanlage haben Phosphatkonzentrate mit Gehalten von bis zu 34% P2O5 erzielt - Zerkleinerungstestarbeiten auf Metso sind im Laufen, um die Optimierung des Oxidkreislaufs zu überprüfen; weitere CAPEX-Einsparungen werden erwartet - Verbesserter Plan des Minenstandorts reduziert beachtlich die Grundfläche des Projekts einschließlich kleineren Wasserreservoirs, Bergeteich und Abraumhalden - Verbesserung des Minenplans fand guten Anklang bei der staatlichen Umweltbehörde - BFS zu knapp über 50% abgeschlossen und Genehmigungsverfahren machen gute Fortschritte

SYDNEY, AUSTRALIEN, 1. August 2017 - Der brasilianische Düngemittelhersteller Aguia Resources Limited (ASX: AGR; TSXV: AGRL) (Aguia oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=pboHnYq8g98&t=29s) berichtet den Aktionären die jüngsten Fortschritte der bankfähigen Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study, BFS) auf dem Phosphatprojekt Tres Estradas im Süden Brasiliens. Die BFS ist zurzeit zu knapp über 50% abgeschlossen, wobei der Großteil der Arbeiten der Definitionsphase abgeschlossen ist einschließlich der Bohrarbeiten, der Probennahme, der metallurgischen Testarbeiten und der Vergleichsstudien.

14.000 Bohrmeter umfassendes Infill-Bohrprogamm abgeschlossen Das Bohrprogramm, das ursprünglich für 9.000m geplant war, wurde aufgrund der Lagerstättengröße auf über 14.000m erweitert einschließlich 61 Kernbohrungen (9.708m) und weitere 90 Rückspülbohrungen (4.496m). Die Hauptzielsetzung des Programms war die Umwandlung der geschlussfolgerten Ressource in die Ressourcenkategorien Erkundet und Angezeigt zur Unterstützung der BFS. Eine neue Vererzungszone wurde entlang des südlichen Teils der Lagerstätte entdeckt, was voraussichtlich zu einer positiven Überarbeitung des endgültigen Minenplans führen wird. Diese neue Zone erstreckt sich über 700m im Streichen und fügt der Lagerstätte eine in geringer Tiefe, von der Oberfläche bis in 100m Tiefe, lagernde Vererzung hinzu. Dies würde die Abbaukosten verbessern und das Abraumverhältnis reduzieren. Ein endgültiges gerupftes Mineralressourcenmodell wird bis Ende August erwartet. Der neue Abbauzeitplan wird kurz darauf bekannt gegeben. Das Programm beinhaltet ebenfalls hydrogeologische Tests und geotechnische Bohrungen sowie beachtliche Probennahmen zur Unterstützung der nachfolgenden Testprogramme. Ergebnisse der Pilotanlagentests Die Pilotanlagentests eines Säulenflotationskreislaufs bei Eriez in Pennsylvanien nähern sich dem Abschluss. Es wurden Phosphatkonzentrate mit Gehalten von bis zu 34% P2O5 produziert. Aguias technisches Team ist mit diesen ersten Resultaten sehr zufrieden und betrachtet dies als ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die Zerkleinerungstestarbeiten auf Metso zur Optimierung des Oxidverarbeitungskreislaufs sind im Laufen einschließlich der Möglichkeit einer starken Vereinfachung des Kreislaufs, was den CAPEX (Investitionsaufwand) reduzieren könnte. Die Endergebnisse dieser Arbeiten werden nach Abschluss dem Markt bekannt gegeben. Überarbeitung des Minenstandorts Im Anschluss an den früher bekannt gegebenen abgestuften Projektansatz (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2017) wurde der Minenstandort vollständig überarbeitet, was durch systematische geotechnische Bohrungen und Modellierungen von Walm unterstützt wurde. Die Rückführung des Brauchwassers und andere technische Verbesserungen erlauben eine Verkleinerung des Wasserreservoirs auf 74%, des Bergeteichs auf 56% und der Abraumhalden auf 38%. Diese signifikante Verkleinerung der Projektgrundfläche gibt die Voraussetzung für eine Überarbeitung und Aktualisierung der EIA, die eingereicht wurde und einen sehr guten Anklang bei FEPAM, der staatlichen Umweltbehörde, fand. Die Verkleinerung der Grundfläche wird zu beachtlichen Investitionseinsparungen während der Konstruktionsphase beitragen. Kommentar der Unternehmensleitung Technischer Direktor Dr. Frnando Tallarico sagte: Wir sind mit dem Fortschritt der BFS sehr zufrieden. Das erweiterte Bohrprogramm führte zu einer leichten Abänderung des Zeitplans. Der Grund für die Verzögerung war jedoch die wichtige Entdeckung der neuen Zone mit hochgradiger Oxidvererzung. Das Ergebnis ist jetzt ein noch robusteres Projekt. Die technischen Vergleichsstudien werden wahrscheinlich zu bedeutenden Investitionseinsparungen während der Konstruktionsphase führen und eine viel kleinere Grundfläche ist besser für die unmittelbare Umgebung und wird eine positive Auswirkung auf die Betriebskosten haben.

Managing Director Justin Reid fügte hinzu: Nach einer intensiven Planungssitzung mit unserem technischen Team in Brasilien ist es offensichtlich, dass Tres Estradas beachtlich aufgewertet wurde und das Team wird für seine Leistungen wieder einmal gelobt. Das Projekt entwickelt sich zu einem für den brasilianischen Agrarindustriesektor wichtigen Projekt.

In nur 24 Monaten haben wir eine geschlussfolgerte Ressource von 24 Millionen Tonnen ohne technischen oder finanziellen Rahmen zur BFS und Genehmigungsphase avanciert. Wir sind jetzt knapp über der Hälfte unserer Machbarkeitsstudie, der Genehmigungsprozess macht gute Fortschritte, wir sind kapitalkräftig und haben einen deutlichen Weg vor uns. Das Projekt entwickelt sich zügig und wir werden in den kommenden Monaten die Aktionäre mit einigen signifikanten Ergebnissen und wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten, die das Potenzial besitzen, den Wert von Tres Estradas signifikant zu erhöhen.

Es freut mich ebenfalls, den Handelsbeginn an der TSXV zu sehen. Wir begrüßen eine Anzahl neuer Aktionäre in unserem Register, die sich alle an unserer jüngsten überzeichneten Aktienemission beteiligten und wir erwarten sich verstärkendes neues Investoreninteresse im September nach Veröffentlichung unserer aktualisierten Mineralressource und nach den Sommerferien in Nordamerika.

Über Aguia:

Aguia Resources Limited (Aguia) ist ein an der Australian Stock Exchange und der TSXV notiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Erschließung von Phosphatprojekten in Brasilien liegt. Aguia hat ein renommiertes und erfahrenes inländisches Team zusammengestellt, dessen Sitz sich in Belo Horizonte (Brasilien) befindet, wobei es auch Niederlassungen in Sydney (Australien) gibt. Die Schlüsselprojekte von Aguia befinden sich in Rio Grande do Sul, einer wichtigen landwirtschaftlichen Region, die zu 100 Prozent von Phosphatimporten abhängig ist. Die Phosphatlagerstätten in Rio Grande liegen günstig in der Nähe einer Straßen-, Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur. Das erfahrene Führungsteam von Aguia kann eine umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen brasilianischen Bergbauprojekten in die Produktion vorweisen.

