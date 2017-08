Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bet-at-home auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien trotz des Gegenwinds aus Osteuropa stark ausgefallen, schrieb Analyst Robin Brass in einer Studie vom Dienstag. Der Wettanbieter könne seine Investitionen nach den juristischen Problemen in Polen in andere Wachstumschancen umlenken. Die Papiere seien aber bereits ambitioniert bewertet./ag/gl Datum der Analyse: 01.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0091 2017-08-01/15:43

ISIN: DE000A0DNAY5