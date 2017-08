Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta025/01.08.2017/15:30) - Die KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. hat uns soeben mitgeteilt, dass eine bebautes Grundstück in der Härtsfeldstraße veräußert wird, da nunmehr die Bedingungen aus dem Kaufvertrag erfüllt sind. Das Grundstück, auf welchem eine alte Brauerei befindlich ist, wird zu einem Verkaufspreis von 500.000 Euro veräußert.



(Ende)



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Patrick Kenntner Tel.: +49 7321 92534100 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de



ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1501594200307



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 01, 2017 09:30 ET (13:30 GMT)