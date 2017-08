Der US-Konzern Pfizer, die Nummer eins der Pharmabranche, hat die Gewinnprognose für 2017 leicht angehoben. Aber die Umsätze des Pharmariesen sind weiter rückläufig. Das nährt Spekulationen um neue Übernahmepläne.

Pfizer-Chef Ian Read demonstriert Zuversicht. Man sei zufrieden mit dem zweiten Quartal und habe eine starke Pipeline von Medikamenten in der Entwicklung, verkündete er am Dienstag bei Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr. "Für die kommenden fünf Jahre sehen wir Chancen für 25 bis 30 Zulassungen, davon 15 mit Blockbuster-Potenzial."

Seine Gewinnprognose für 2017 hat der weltweite führende Pharmasteller um zwei Cent je Aktie angehoben. Pfizer rechnet jetzt mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von um die 2,57 Dollar, was einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der Umsatz dagegen dürfte mit 52 bis 54 Milliarden Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau stagnieren.

Die Zahlen des Branchenführers sind in vieler Hinsicht exemplarisch für die Big-Pharma-Konzerne. Die meisten Vertreter geben sich optimistisch mit Blick auf die Produktentwicklung und die mittelfristigen Aussichten. Das aktuelle Geschäft indessen entwickelt sich nur mäßig. Denn nach wie vor stehen den wachstumsstarken Neuentwicklungen zu viele Produkte und Segmente mit Preisverfall und Generika-Konkurrenz gegenüber, so auch bei Pfizer.

Das nährt bei Analysten und Branchenbeobachter Spekulationen, der US-Konzern könnte einen neuen Anlauf zu einer großen Übernahme starten. Als mögliche Ziele werden etwa die Konkurrenten Astra-Zeneca und Bristol-Myers Squibb (BMS) gehandelt, die beide in den zurückliegenden Monaten Rückschläge in der Produktentwicklung zu verkraften hatten. Pfizer hatte in den letzten drei Jahren bereits zwei große Transaktionen versucht, zunächst die Übernahme von Astra-Zeneca, später die Fusion mit Allergan. Beide Vorhaben indessen musste man wieder abblasen.

Gegenüber der damaligen Ausgangssituation hat sich ...

