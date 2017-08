Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA46004W1086 International Montoro Resources Inc. 01.08.2017 CA46004W2076 International Montoro Resources Inc. 02.08.2017 Tausch 5:1

GRS014003016 Piraeus Bank S.A. 01.08.2017 GRS014003024 Piraeus Bank S.A. 02.08.2017 Tausch 20:1

BMG9321Z1086 BOE Varitronix Ltd. 01.08.2017 BMG1223L1054 BOE Varitronix Ltd. 02.08.2017 Tausch 1:1

CA02314M1086 The Stars Group Inc. 01.08.2017 CA85570W1005 The Stars Group Inc. 02.08.2017 Tausch 1:1

US8685361037 Supervalu Inc. 01.08.2017 US8685363017 Supervalu Inc. 02.08.2017 Tausch 7:1