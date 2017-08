Fast 40 Prozent weniger hat die Comdirect im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr verdient. Der Chef der Direktbank, Arno Walter, ist dennoch zufrieden. Den Grund verrät er im Handelsblatt-Interview verrät.

Herr Walter, die Comdirect hat im ersten Quartal unterm Strich rund 40,7 Millionen verdient - das sind fast 40 Prozent weniger als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Kann man damit zufrieden sein?: Und ob! Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im vergangenen Jahr vom Verkauf unserer Anteile am Kreditkartendienstleister Visa Europe profitiert haben - ein positiver Einmaleffekt. Außerdem sind die Bedingungen für Banken derzeit alles andere als einfach.

Das müssen Sie erklären.

Die Zinsen sind noch immer niedrig. Die Zinswende ist für uns noch nicht in Sicht, das wirkt sich auf den Zinsüberschuss aus. Gleichzeitig gab es wenig Volatilität an den Märkten. Deshalb hielten sich die Trader zurück, das belastet unsere Provisionsüberschüsse. Dass wir in diesem Marktumfeld erfolgreich waren, macht mich zufrieden. Wir konnten 150.000 neue Kunden begrüßen...

… weil ...

