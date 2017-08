Fintech sind nicht alle gleich. Manche sind schon nicht mehr. Weil sie pleite sind. Wie sind die Bewertungen, wer kann was, mit oder ohne Banken? Fragen an Gereon Kruse von boersengefluester.de Neue "Zauberworte" in der Fintech-Branche: Skalierbarkeit, B2B - da sind einige Unternehmen auf Erfolgskurs. Gereon Kruse von boersengefluester.de hat einigen auf den Zahn bzw. das Geschäftsmodell gefühlt und Kursentwicklungen verglichen. Im Gespräch mit Antje Erhard begründet er, warum viele Zukunftsmusik sind und zudem sportlich bewertet- und dennoch aussichtsreich...