Ferrari ist für seine exklusiven Sportwagen weltberühmt. Doch Firmenchef Sergio Marchionne hat große Pläne für den Autobauer. Ein geräumiges SUV und Hybride sollen den Gewinn der Italiener in fünf Jahren verdoppeln.

Der italienische Autobauer Ferrari will offenbar aus seiner Sportwagennische ausbrechen, um den Gewinn bis 2022 zu verdoppeln. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Dabei prüfe das Unternehmen auch, ein geräumiges "Utility Vehicle" mit vier Sitzen, das sich vor allem an Kunden aus Asien richtet, in sein Angebot aufzunehmen. Bisher hatte sich Vorstandschef Sergio Marchionne immer gegen ein SUV gesträubt.

Der Fünfjahresplan von Marchionne, der 2021 in den Ruhestand gehen will, sehe vor, die jährliche Produktion über ...

