FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine spürbare Beschleunigung der Geschäftsentwicklung hat die Aktien des Technologieunternehmens Jenoptik am Dienstag aus ihrer jüngsten Lethargie gerissen. Experte Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research rechnet mit einem "herausragenden" zweiten Halbjahr des im Technologiewerte-Index TecDax notierten Unternehmens. Er stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 24 auf 26,50 Euro an.

Die Aktien gewannen daraufhin letztlich 8,58 Prozent auf gut 25 Euro. Damit näherten sie sich wieder ihrem Mehrjahreshoch bei 26,67 Euro von Anfang Mai, von dem aus sie bis Anfang Juli auf 22,04 Euro abgerutscht waren. Zuletzt hatten sie sich im Bereich um die 23 Euro stabilisiert, waren dann aber kaum noch vom Fleck gekommen. Im bisherigen Jahresverlauf zählen sie mit einem Plus von rund 54 Prozent zu den Favoriten im TecDax.

'DAS BESTE KOMMT ERST NOCH'

Nach einem trägen Jahresstart dürfte Jenoptik bereits für das zweite Quartal gute Resultate vorlegen, schrieb Schaumann in seiner Studie. "Das Beste von 2017 kommt aber erst noch." So sei der aktuelle Zyklus in der Halbleiterbranche ein gutes Zeichen für die Sparte Optics & Life Science (OL). In diesem Bereich werden Produkte und optische Systeme unter anderem für die Halbleiterausrüstung sowie Anwendungen für das Gesundheitswesen hergestellt. Diese starke Entwicklung komme auf Konzernebene zwar noch nicht zur Geltung, da im Segment für Mobilitätslösungen Anlaufkosten für große Verkehrsprojekte auf den Gewinnmargen lasteten. Ab dem dritten Quartal dürften diese dann aber zunehmend zum Umsatz beitragen, was in der Folge auch zu einer Margenerholung und damit einer höheren Profitabilität führen dürfte.

Auch Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank schätzt die Jenoptik-Papiere positiv ein. Er bestätigte vor den am 9. August erwarteten Zahlen für das zweite Quartal seine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 27 Euro. Mit Blick auf die innovative Produkt- und Projektpipeline, die weitere Internationalisierung und die strategische Ausrichtung auf wichtige Wachstumstrends erschienen die Geschäftsperspektiven weiter vielversprechend, begründete der Experte sein positives Votum.

Schaumann und Schlamp zählen zu den optimistischeren Analysten. Von den 10 im dpa-AFX-Analyser aufgeführten Experten bewerten vier die Papiere mit "Kaufen", fünf mit "Halten" und einer mit "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,30 Euro./mis/ck/fbr/la/jha/

