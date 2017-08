UnternehmensgeschichteBaidu.com wurde im Jahr 2000 von Robin Li und Eric Xu in Peking (China) gegründet. Dabei orientierten sich die Chinesen, getreu dem chinesischen Motto das es "keine höhere Auszeichnung als eine Kopie gebe", an der US-amerikanischen Google. Dies führte letztlich sogar dazu, dass sich Google mit ca. 2% des Aktienkapitals an Baidu (Kaufpreis: ca. 5 Mio. US-Dollar) beteiligte, wodurch die Vorgehensweise der Chinesen quasi offiziell legitimiert wurde.Im Jahr 2005 (5. August) folgte dann der Börsengang von Baidu.com an der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ. Die Aktie eröffnete bereits deutlich über dem Emissionspreis, konnte aber anschließend kaum noch zulegen. Vielmehr ging die Aktie in eine Korrekturbewegung über, ehe sie einige Monate später doch noch durchstarten konnte. Im Jahr 2006 stieg Google dann aber wieder bei Baidu aus und erlöste dabei rund 60 Mio. US-Dollar, so dass sich das Engagement finanziell gel...

