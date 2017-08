Kleinen und mittleren Händlern, die digitale Zahlungen mittels QR-Code einführen wollen, hilft das Programm Visa Ready

Heute gab Visa (NYSE:V) bekannt, dass es die neuen globalen QR-Code-Zahlungsspezifikationen von EMVCo, dem globalen Fachgremium, das die EMV-Spezifikationen verwaltet, unterstützt. Die Spezifikationen betreffen von Verbrauchern und Händlern präsentierte Fälle von QR-Code-Nutzung zur Akzeptanz digitaler Zahlungen. QR-Codes sind zweidimensionale, maschinenlesbare Barcodes zur Vereinfachung mobiler Zahlungen am Verkaufspunkt.

Visa und die anderen EMVCo-Mitglieder entwickelten gemeinsam diese neuen, weltweit kompatiblen EMV-Spezifikationen. Visa hat bereits in 15 Ländern der Welt die von Händlern präsentierte QR-Technologie ermöglicht, wobei Indien, Kenia und Nigeria aktuell sowohl mit Banken als auch mit Händlern als Partner am Markt teilnehmen.

"Wir sehen bereits gewaltige Fortschritte beim Einsatz standardisierter, kompatibler QR-Code-Zahlungssysteme in den Entwicklungsländern", sagte Sam Shrauger, stellvertretender Vizepräsident digitale Produkte, Visa. "Wir arbeiten mit Regierungen und Zentralbanken in Ländern wie Indien zusammen, um QR-Code-Zahlungslösungen zu entwickeln und einzuführen, die den Komfort und die Sicherheit bieten, die man von Visa erwartet, und die den Weg in eine bargeldlose Zukunft ebnen."

Leichte Einführung für Händler

Mit seiner innovativen, mobilen Zahlungslösung mVisa hat Visa das Wachstum der von Händlern präsentierten QR-Code-Zahlungen in der ganzen Welt ermöglicht. Mit mVisa können Kunden Waren und Dienstleistungen durch Scannen eines QR-Codes auf einem Smartphone oder durch Eingabe einer Händlernummer in ihrer Telefonfunktion bezahlen. Die Zahlung gelangt geradewegs vom Visa-Konto des Verbrauchers auf das Händlerkonto und bietet Echtzeitinformation für beide Parteien. mVisa ist vollständig kompatibel. Dies bedeutet, dass der Verbraucher und der Händler nicht Kunden bei der gleichen Bank sein müssen. Dieses Verfahren bietet die gleiche Bequemlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie man sie von der vertrauenswürdigen Marke Visa kennt.

Für Händler, die von den Stärken der QR-Code-Zahlungen profitieren wollen, hat das Visa Ready-Programm die kompatiblen QR-Standards übernommen und Tools und Funktionen entwickelt, die die Generierung und den Einsatz von QR-Code-Händlern durch Banken, Verarbeiter und Händler-Aggregatoren vereinfachen helfen. Einmal angemeldet, können Händler Zahlungen aus jedem Land oder von jeder Bank nach Belieben akzeptieren, sofern diese mit mVisa kompatibel ist, und darauf vertrauen, dass Visa jede Transaktion sicher und effizient verarbeitet.

QR-Code-Zahlungen als Triebkraft für eine bargeldlose Zukunft

Digitale Zahlungen helfen bei der Umstellung auf eine bargeldlose Zukunft. Diese neue, weltweite Spezifikation ist ein wichtiger Schritt, der die Kompatibilität fördert und das schnell wachsende Ökosystem der QR-Code-Zahlungen in der ganzen Welt standardisiert. Bereits 33 Banken und mehr als 328.000 Händler in Indien, Kenia und Nigeria haben die kompatiblen Standards übernommen, um ihre digitalen QR-Code-Zahlungsprogramme zu beschleunigen.

"mVisa ermöglicht den erfolgreichen Abschluss der Transaktion unabhängig vom Betreiber des Mobilgerätes sowohl auf der Verbraucher- als auch auf der Händlerseite sowie von den Banken der Verbraucher und Händler", sagte Shrauger. "Dies löst ein Hauptproblem bei mobilen Geldprogrammen und erlaubt Verbrauchern und Händlern, ihre Bank oder ihren Mobilbetreiber selbst auszuwählen."

Die Reserve Bank of India hat die Übernahme standardisierter QR-Code-Zahlungen befürwortet, um Millionen von Verbrauchern und Händlern Zugang zu kostengünstigen und sicheren digitalen Zahlungen zu bieten. Durch direkte Integration in Supermarktketten und großen Versorgungsunternehmen konvertiert Visa zusammen mit seinen Partnern sowohl tägliche als auch wiederkehrende Bareinkäufe in digitale Zahlungen. Indem sie ihren Verbrauchern dynamische QR-Codes für eine nahtlose Zahlung präsentieren, bringen Versorger wie Tata Sky, Idea Cellular, Reliance Energy, Mahanagar Gas ebenso wie Pizza Hut und die Supermarktketten Nakumatt, Spar und Zucchini die Vorteile digitaler Zahlung Millionen potenzieller Kunden näher.

Visa möchte diesen Erfolg in 12 weiteren Ländern wiederholen, in denen mVisa möglich ist: Kambodscha, Ägypten, Ghana, Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Pakistan, Ruanda, Tansania, Thailand, Uganda und Vietnam.

Über Visa

Visa Inc. (NYSE: V) ist ein global tätiges Zahlungstechnologie-Unternehmen, das Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Behörden in über 200 Ländern und Territorien Zugang zu schnellen, sicheren und zuverlässigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten gibt. Wir betreiben VisaNet, eines der fortschrittlichsten Verarbeitungsnetzwerke der Welt. VisaNet kann über 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde abwickeln, schützt Verbraucher vor Betrug und garantiert Händlern den Zahlungseingang. Visa ist keine Bank. Das Unternehmen gibt keine Karten aus, gewährt keine Kredite und legt keine Tarife und Gebühren für die Verbraucher fest. Dank der Innovationen von Visa können die mit dem Unternehmen verbundenen Finanzinstitute den Verbrauchern jedoch eine größere Auswahl bieten: Zahlungen können sofort mit Debit-, im Voraus mit Prepaid- oder im Nachhinein mit Kreditkarten getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://usa.visa.com/ und @VisaNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170801006626/de/

Contacts:

Visa Inc.

Andy Gerlt, 415-805-5153

agerlt@visa.com