FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.330 EUR

CM4 XFRA US2068121092 CONE MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.247 EUR

NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.330 EUR

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.127 EUR

UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.350 EUR

UNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.350 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.254 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.271 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.127 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.072 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.281 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.123 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.013 EUR

HNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 0.540 EUR

4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 0.540 EUR

TCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.047 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.119 EUR

RDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.129 EUR

BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.060 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.792 EUR

XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.054 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

4V1 XFRA BE0003878957 VGP N.V. 1.080 EUR

ELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07 0.130 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.381 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.169 EUR

1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.178 EUR

WR2 XFRA US95931Q2057 WESTERN REFINING LOG.UTS 0.396 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.597 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.535 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.051 EUR

HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0.023 EUR