FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.119 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC.NEW DL -,01 0.271 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.339 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.423 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANTANDER ADS/1 UTS 0.036 EUR

ORD XFRA US0462651045 ASTORIA FIN.CORP. DL-,01 0.034 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.703 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.415 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.423 EUR

2ET XFRA US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1 0.091 EUR

GBT XFRA SG2C26962630 GLOB.LOGISTIC PROPERT.LTD 0.037 EUR

T01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.008 EUR

IJCA XFRA GB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10 0.088 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.076 EUR

RDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.131 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.032 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.356 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.045 EUR

HDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS LTD. LS -,01 0.131 EUR

H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.286 EUR

H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 2.013 EUR

H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.833 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.347 EUR

CEY2 XFRA BMG4639H1227 HUABAO INTL HLDGS HD-,10 0.024 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.699 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.487 EUR

62C XFRA US12592V1008 CNX COAL RES UTS RP.LP IN 0.434 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.254 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.152 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.381 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.288 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.508 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.127 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.085 EUR

2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.085 EUR