FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.349 EUR

XFRA DE000HSH6JM5 HSH NORDBANK MZC 2 17/20 0.000 %

2OR1 XFRA US96108P1030 WESTMORELAND RES.PART.UTS 0.113 EUR

H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ 0.066 EUR

H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI ZA UC. ETF DZ 0.439 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.193 EUR

H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.085 EUR

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.322 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.042 EUR

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.330 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.220 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.508 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.169 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.159 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.051 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.169 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.190 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.205 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.631 EUR

NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.148 EUR

VL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS 0.461 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.927 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.516 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.085 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.144 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.339 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.106 EUR

KR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.018 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.231 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.195 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.535 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.313 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.305 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.241 EUR

49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.296 EUR