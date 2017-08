FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SF8 XFRA US8270848646 SILICONW.PRE.I.ADR/5 TA10

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

PLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1

O4T XFRA CA46004W1086 INTL MONTORO RESOURCES

XT4Y XFRA US98386L1017 XACTLY CORP. DL-,001

IWR XFRA US46090K1097 INTRAWEST RES.HLDGS DL-01

XFRA CA02314M1086 AMAYA INC.

7NB XFRA IE00BVB38Y49 NEXVET BIOPHARMA DL -,125

7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 1,-