Klartext: Evotec und Allianz

Liebe Leserin, lieber Leser,

Evotec gab vor einigen Tagen eine Übernahme bekannt: Und zwar werde man "Aptuit" übernehmen. Die entsprechende verbindliche Vereinbarung sei unterzeichnet.

Chart Evotec Aktie

Quelle: tradingview.com

Der Kaufpreis liege demnach bei 300 Mio. Dollar, und durch die Übernahme werde Evotec seine Position als - Zitat: "global führendes Unternehmen im Bereich der externen Innovation" stärken. Mit "externer Innovation" meint Evotec wahrscheinlich, dass man für andere Unternehmen - große Namen - die Forschungsarbeit gewissermaßen extern übernimmt. Und in dem Sektor ist wohl auch Aptuit tätig, denn laut Evotec bietet dieses Unternehmen "ein umfassendes Serviceangebot integrierter Wirkstoffforschung bis einschließlich der mittleren Entwicklungsphase für die Biotech- und Pharmaindustrie an und kann eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz über mehrere Jahre vorweisen."

Evotec: 300 Mio. Dollar für die Übernahme von Aptuit

Die als Kaufpreis genannten 300 Mio. Dollar sollen in bar gezahlt werden. Der Blick in die Zahlen zum ersten Quartal zeigt, dass Evotec per 31.3.2017 liquide Mittel von rund 77,6 Mio. Euro vorweisen konnte, "Wertpapiere" für rund 107,4 Mio. Euro. Damit kommen die genannten 300 Mio. Dollar also nicht zusammen - es werden wohl auch neue Schulden notwendig sein, sofern es keine Kapitalerhöhung geben soll. Vielleicht wird Evotec dazu mehr im "Bericht zum ersten Halbjahr 2017" mitteilen, dieser steht laut Plan für den 10. August zur Veröffentlichung an.

Dann der Blick auf die Allianz SE:

Diese Woche wird es bei der Allianz SE spannend: Denn am Freitag, 4. August, soll es die Halbjahreszahlen geben. Obwohl, richtig spannend ist wohl nur die Frage, ob die vorläufigen Zahlen bestätigt werden. Und das ist doch recht wahrscheinlich - wieso sonst hätte die Allianz wenige Tage vor dem eigentlichen Termin sonst überhaupt "vorläufige Zahlen" dazu veröffentlicht? Die Eckdaten der vorläufigen Zahlen hatten überzeugt. Konkret: Der Umsatz stieg demnach im zweiten Quartal 2017 auf knapp 30 Mrd. Euro - ein Plus von 2,0% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Allianz: Prognose für das Gesamtjahr 2017

Das operative Ergebnis stieg deutlich stärker, und zwar von 2,4 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2016 auf 2,9 Mrd. Euro in Q2 2017. Das war ein Anstieg von 23%. Der Quartalsüberschuss, der auf die Anteilseigner entfällt, stieg gar um 83,4% auf 2,0 Mrd. Euro. Das war u.a. dem von 33% auf 27% gesunkenen Steuersatz zu verdanken. Ja, das sind doch Steuersenkungen, die bei wirklich Bedürftigen ankommen (Ironie-Modus aus). Laut Allianz konnten alle Segemente (wie Lebens- und Krankenversicherung…) im zweiten Quartal ihre Geschäftsergebnisse verbessern. Für das Gesamtjahr lautet die Prognose: Operatives Ergebnis von 10,8 Mrd. Euro, plus/minus 500 Mio. Euro, und zwar eher am oberen Ende der Spanne, natürlich "vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen".

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Er fühlte sich wie neu gestärkt, als er soviel Geld bemerkt." - Wilhelm Busch

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel