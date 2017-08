Intershop mit guter Neukundenentwicklung und zweistelligem Umsatzzuwachs im ersten Halbjahr 2017

DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Intershop mit guter Neukundenentwicklung und zweistelligem Umsatzzuwachs im ersten Halbjahr 2017 02.08.2017 / 08:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Fokussierung auf Großhandel und Cloud zeigt erste Erfolge - Konzernumsatz steigt um 10 % auf 18,0 Mio. Euro (Vj. 16,3 Mio. Euro) - Positives EBIT in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vj. -1,3 Mio. Euro)

Jena, 2. August 2017 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat in den ersten sechs Monaten 2017 einen Umsatzzuwachs im Konzern von 10 % auf 18,0 Mio. Euro verzeichnet. Nach einem starken ersten Quartal bestätigte Intershop den positiven Geschäftstrend und akquirierte insgesamt in den ersten sechs Monaten 2017 mehr als doppelt so viele Neukunden wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, davon zur Hälfte Unternehmen aus dem Großhandel.

Gestützt auf die gute Neukundenentwicklung erhöhten sich die strategisch wichtigen Produktumsätze um 16 % auf 7,6 Mio. Euro. Im Servicebereich stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 % auf 10,3 Mio. Euro. Auch in diesem Bereich trugen Neukunden wesentlich zur guten Geschäftsentwicklung bei. Der Anteil der Produktumsätze am Gesamtumsatz stieg von 41 % auf 43 %.

Die Bruttomarge erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 50 % (Vorjahr: 46 %). Die im Rahmen des "Lighthouse 2020"-Programms erzielten Kostenreduktionen in administrativen Funktionen wurden wie angekündigt genutzt, um durch zusätzliche Investitionen in Marketing und Vertrieb die Umsetzung des neuen Branchen- und Cloud-Fokus zu beschleunigen. Daraus resultierte ein Anstieg der Kosten in diesem Bereich um 15 % auf 4,2 Mio. Euro. Insgesamt lagen die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) mit 8,7 Mio. Euro leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 8,8 Mio. Euro).

Intershop erzielte zudem in den ersten sechs Monaten 2017 ein leicht positives operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: -1,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 1 % (Vorjahr: -8 %). Das operative Ergebnis vor Abzug der Abschreibungen (EBITDA) wurde ebenfalls mit 1,4 Mio. Euro deutlich verbessert (Vorjahr: -0,1 Mio. Euro). Das Nettoperiodenergebnis belief sich auf 28 TEUR (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 0,00 Euro (Vorjahr: -0,05 Euro) entspricht.

Intershop verbuchte im ersten Halbjahr einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: -1,4 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich zum Zwischenbilanzstichtag 30. Juni 2017 durch die planmäßige Tilgung des in 2015 abgeschlossenen Darlehens um 1,0 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro. Die liquiden Mittel sanken gegenüber Jahresende 2016 geringfügig um 3 % auf 10,6 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote stieg von 59 % auf 60 %. Insgesamt weist Intershop eine solide Vermögens- und Kapitalstruktur auf.

Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG: "Die gute Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres ist bereits zu großen Teilen auf unsere neue "Lighthouse 2020"-Strategie und die damit verbundene Neupositionierung und Branchenfokussierung zurückzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass es sich hierbei um eine nachhaltige Entwicklung handelt und rechnen insbesondere im B2B-Sektor noch in diesem Jahr mit einer maßgeblichen Zahl weiterer Neukunden. Auch unser Cloud-Angebot entwickelt sich in Kooperation mit Microsoft sehr positiv. Wir sehen uns gut aufgestellt, um von der zunehmenden Digitalisierung im Handel profitieren zu können und die Transformation unserer Kunden erfolgreich zu begleiten."

Für das Gesamtjahr 2017 geht der Intershop-Vorstand weiterhin von leicht steigenden Umsatzerlösen sowie einem ausgeglichenes operativen Ergebnis (EBIT) aus.

Der Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2017 steht zum Download unter http://www.intershop.de/investoren-finanzberichte bereit.

Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de

02.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG

Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH

Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

597659 02.08.2017

ISIN DE000A0EPUH1

AXC0061 2017-08-02/08:22