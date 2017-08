VONOVIA SE

Liebe Trader,

Mitte Juni markierte das Wertpapier von Vonovia seinen vorläufigen Höhepunkt bei 36,70 Euro und scheiterte um nur wenige Punkte mit einem Test der Jahreshochs aus 2016 von 37,00 Euro. Die Folge waren anschließend Rücksetzer zunächst auf die übergeordnete Aufwärtstrendlinie von 33,74 Euro, wo es zunächst zu einem kurzfristigen Aufwärtsschub gekommen war. Bislang gingen wir noch von einem weiteren Abverkauf auf das runde Unterstützungsniveau von 33,00 Euro aus, allerdings hat sich der gestrige Handelstag besonders stark gezeigt und konnte einen drohenden Trendbruch in letzter Sekunde verhindern. Diese kurzfristige relative Stärke impliziert jedoch eine entschlossene Käuferschicht, die höhere Kursnotierungen in der Vonovia-Aktie erzwingen möchte und hierdurch Short-Ansätze derzeit nicht der richtige Weg sind. Denn so wie sich das bisherige Chartbild auf kurzfristiger Basis darstellt, könnte ein Ausbruchsversuch über die Hürde von 35,17 Euro nun starten und bietet tendenziell bessere Chancen auf der Oberseite.

Long-Chance:

Noch steht ein kurzfristiges Kaufsignal in der Vonovia-Aktie aus, erst mit einen nachhaltigen Anstieg mindestens über das Niveau von 35,17 Euro wird tatsächlich Aufwärtspotential zunächst bis 36,00 Euro, darüber an die Jahreshochs von 36,70 Euro freigesetzt. Bei anhaltender Stärke könnte sogar eine überschießende Welle zurück an die Jahreshochs aus 2016 bei 37,00 Euro aufwärts reichen und macht eine Long-Investition besonders attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch unterhalb des Niveaus von 34,60 Euro aufhalten, falls sukzessive Long-Positionen bereits heute gestartet werden sollten. Sämtliche Kursnotierungen unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 34,18 Euro weisen untrüglich auf eine fortgesetzte Korrektur auf glatt 33,00 Euro hin, was tendenziell Short-Positionen attraktiver macht. Dieses Szenario wird aufgrund des starken Dienstagshandels zunächst einmal jedoch nicht favorisiert, kurzfristig wahrscheinlicher erscheint ein Ausbruch zur Oberseite.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 35,17 Euro

Kursziel: 36,00 / 36,70 / 37,00 Euro

Stopp: < 34,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,47 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Vonovia SE - Hop oder TopVonovia SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 35,01 Euro; 08:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.