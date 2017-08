Expertenmeinung

US-Arbeitsmarkt deutet auf weitere Zinserhöhungen

Der Arbeitsmarkt in den USA läuft weiter gut, was für kommende Leitzinserhöhungen spricht. Im Juni stieg die Beschäftigung um 222.000 an, was deutlich über den Schätzungen der Ökonomen lag (+170.000). Außerdem wurde der Stellenzuwachs für den Vormonat von 138.000 auf 152.000 nach oben korrigiert. Die Stundenlöhne stiegen mit einer Jahresrate von unverändert 2,5 Prozent.

Der starke Arbeitsmarkt sorgt für die Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) im September ihren Leitzins abermals erhöht. Die Fed Funds Rate könnte damit in einem fünften Schritt auf 1,25 bis 1,50 Prozent steigen. Mitte Juni hatte die Fed den Schlüsselzins zuletzt auf 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht.

