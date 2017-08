Eigentlich müssten offene Immobilienfonds durch die Decke gehen - schließlich klettern die Immobilienpreise in astronomische Höhen, oder? Warum die Renditen dennoch überschaubar bleiben, zeigt eine aktuelle Analyse.

Der Immobilienmarkt boomt, was könnte also näher liegen, als sich einen offenen Immobilienfonds ins Depot zu holen um so an der Dynamik teilzuhaben. Doch ganz so einfach ist es nicht - die Fonds vollziehen die Wertsteigerungen am Markt nicht eins zu eins nach. Vielmehr bewegen sich die durchschnittlichen Renditen offener Immobilienfonds seit Jahren konstant in einer Bandbreite zwischen 2,0 Prozent und 2,5 Prozent p.a. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Ratingagentur Scope. Ein wesentlicher Grund für diese Stabilität, so die Analysten, sei die Tatsache, dass sich die Werte in den Immobilienportfolios kaum bewegen - und das trotz steigender Marktpreise.

