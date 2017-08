JENA (dpa-AFX) - Die Konzentration des Jenaer Softwareanbieters Intershop auf das Onlinegeschäft von Großhandelsunternehmen zeigt Wirkung. Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Umsatz des börsennotierten Unternehmens um zehn Prozent auf 18,0 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel mit 200 000 Euro leicht positiv aus nach einem Minus von 1,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Allerdings war die Dynamik im zweiten Quartal nicht mehr so hoch wie zu Jahresbeginn.

Vorstandschef Jochen Wiechen berichtete, dass doppelt so viele neue Kunden gewonnen wurden wie im ersten Halbjahr 2016. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet er mit einem leicht steigenden Umsatz und einem ausgeglichenen Betriebsergebnis. Der Vorstand hatte 2016 auf rote Zahlen und Umsatzeinbußen mit einem Umbauprogramm und Einsparungen in der Verwaltung in Jena reagiert./ro/DP/stb

ISIN DE000A0EPUH1

