Great Panther Silver bestellt neuen CEO

Vancouver, British Columbia, 01. August 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) (Great Panther, das Unternehmen) gibt die Bestellung von Jim Bannantine zum Präsidenten und CEO per 16. August bekannt. Herr Bannantine folgt auf Robert Archer, der im April 2017 eine Absicht zum Rücktritt in diesem Jahr bekanntgab. Herr Archer ist ein Mit-Gründer des Unternehmens und wird im Vorstand verbleiben.

Jim besitzt eine Fülle an außergewöhnlicher Führungserfahrung beim Aufbau von Unternehmen und auch große Erfahrung in Lateinamerika, sagte Bob Garnett, Chairman von Great Panther. Wir freuen uns, mit Jim bei der Umsetzung von Great Panthers mittelfristiger Wachstumsstrategie, ein mittelgroßer Produzent zu werden, zusammenzuarbeiten. Der Vorstand möchte Bob Archer, Mit-Gründer und Visionär, für die Schaffung von Great Panther Silver danken und freut sich auf seine weitere Mitarbeit als Mitglied des Vorstands.

Zuletzt war Jim Präsident und CEO von Aura Minerals Inc. (TSX: ORA), einem börsennotierten kanadischen Kupfer- und Gold-Bergbauunternehmen mit 200 Mio. $ Umsatz und 2.000 Mitarbeitern in Kanada, Brasilien und Mexiko. Über den jüngsten 5-Jahres-Bärenmarkt in der Bergbauindustrie leitete er die Restrukturierungsanstrengungen, um die betrieblichen und Verwaltungskosten deutlich zu senken bei gleichzeitiger Beibehaltung oder Steigerung der Produktion.

Vorher diente er als Präsident und Chief Operating Officer der Broadwing Corporation (NASDAQ: BWNG), ein 1.700 Mitarbeiter starkes Telekom-Unternehmen, das den Turnaround erreichte und verkauft wurde. Er hatte auch über viele Jahre mehrere Positionen bei Enron Corp. inne, was im CEO von Enron South America, einem aus zusammengeschlossenen Energieprojekten bestehenden Unternehmen mit 1,5 Mrd. $ Umsatz, 4.500 Mitarbeitern, gipfelte. Jim besitzt einen Master in Business Administration der Wharton School der University of Pennsylvania und einen Bachelor of Science in Maschinenbau-Konzentration von West Point. Er ist zugelassener Ingenieur, spricht fließend Spanisch und Portugiesisch und diente 12 Jahre im US Army Corps of Engineers.

Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, Great Panther Silver in seiner nächsten Wachstumsphase als Produzent in Mittel- und Südamerika zu führen, sagte Jim Bannantine. Great Panther hat ein großartiges Profiteam zusammengebracht, besitzt eine solide Projektbasis und eine Pipeline von Projekten, mit denen es wachsen kann. Es ist sehr gut finanziert und hat keine langfristigen Schulden. Ich freue mich sehr darauf, auf dem Fundament, das das Team über die letzten Jahre gelegt hat, aufzubauen.

Der scheidende Präsident & CEO, Robert Archer, sagte: Ich habe diese als passende Zeit für den Übergang zu einem neuen CEO gewählt, der Great Panther über die nächsten 5-7 Jahre auf die nächste Ebene bringen kann und ich bin froh, in der Lage zu sein, den Staffelstab an jemanden von Jims Kaliber weiterzureichen. Das ist ein Beweis für die Reputation, die wir aufgebaut haben, für die Qualität unseres Teams und unserer Projekte, die Stärke unserer Bilanz und unser Wachstumspotential. Als aktives Vorstandsmitglied und bedeutender Aktionär freue ich mich, Great Panther beim Wachsen und Gedeihen weiterhin zu helfen.

Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Mit dem kürzlichen Abschluss der Übernahme des Coricancha Minenkomplexes in Peru werden die Aktivitäten des Unternehmens Anstrengungen zur Wiederaufnahme der Produktion der Coricancha Mine sowie das Verfolgen weiterer Bergbaugelegenheiten in Amerika umfassen.

Robert Archer Präsident & CEO

WARNUNGEN ZUR VORSICHT HINSICHTLICH VORAUSSCHAUENDER AUSSAGEN

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Solche vorausschauende Aussagen können u.a. die Fähigkeit des Managements, das Unternehmen über bestehende Projekte und/oder zukünftige Übernahmen zu vergrößern, enthalten. Vorausschauende Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich möglicher politischer, genehmigungstechnischer und Umweltrisiken in Zusammenhang mit den Operationen des Unternehmens in einem ausländischen Rechtsbereich, technische und operative Schwierigkeiten, die bei der Reaktivierung des CMC auftreten mögen, Unsicherheiten von Produktions-Kostenschätzungen und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, Explorationsergebnisse als Indikation für die zukünftige Produktion der Projekte, Genehmigungsrisiken und andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens und im Bericht wesentlicher Änderungen beschriebenen, eingereicht bei der Canadian Securities Administrators und verfügbar auf www.sedar.com und die Berichte auf Formular 40-F und Formular 6-K, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov. Es gibt keine Sicherheit, dass sich solche vorausschauenden Aussagen als korrekt erweisen, so dass Ergebnisse wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen können. Es gibt keine Sicherheit, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, weitere Projekte zu identifizieren oder zu erwerben oder dass irgendwelche anderen erworbenen Projekte erfolgreich entwickelt werden können. Die Leser sind angehalten, kein unangemessenes Vertrauen in vorausschauende Aussagen zu setzen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, es sein denn es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

