Kuka legt unter den neuen chinesischen Eigentümern Midea bei Umsatz und Auftragseingang kräftig zu und erhöht die Prognose. Von einem China-Effekt will der Augsburger Roboterbauer erst 2018 so richtig profitieren.

Es war eine der spektakulärsten Übernahmen der vergangenen Jahre: Für weit über vier Milliarden Euro kaufte der chinesische Hausgerätehersteller Midea im vergangenen Jahr den Augsburger Roboterbauer Kuka - und löste damit heftige Diskussionen über einen drohenden Ausverkauf der deutschen Wirtschaft aus. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass es Kuka unter dem neuen Eigentümer gut geht. Auch der Standort Deutschland ist bislang nicht in Gefahr: Kuka will weiter in der Heimat investieren. "Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen made by Kuka ist weltweit groß", sagte Vorstandschef Till Reuter am Mittwoch.

In der Tat können sich die Zahlen sehen lassen. Der Auftragseingang legte im zweiten Quartal um 12,8 Prozent auf erstmals gut eine Milliarde Euro zu. Der Umsatz wuchs sogar um 43 Prozent auf ebenfalls eine Milliarde Euro. In diesem Tempo wird es nicht weitergehen, Kuka arbeitete den sehr hohen Bestelleingang vergangener Quartale ab.

Doch Reuter erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Er rechnet nun mit 3,3 Milliarden Euro Umsatz, ...

