Die Constantin Medien AG steht derzeit vermehrt in den Schlagzeilen, sei es wegen einem gerichtlichen Streit bezüglich einer Darlehensrückgabe oder bezüglich Verkaufsgerüchten von Unternehmensteilen. Passend dazu hat die KFM Deutsche Mittelstand AG eine aktuelle Unternehmens-Analyse vorgenommen. Eines vorweg: In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM die Constantin-Anleihe 2013/18 (WKN A1R07C) unverändert als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen ein.

"Aufgrund der weiterhin positiven Einschätzung bezüglich der Werthaltigkeit der Beteiligungen trotz bestehender Unsicherheiten und der weitestgehenden Unabhängigkeit der Rückzahlung der Anleihe von der weiteren strategischen Ausrichtung des Constantin Medien-Konzerns in Verbindung mit der attraktiven Rendite von 11,89% p.a. (auf Kursbasis 96,70% am 01.08.2017) bewerten wir die 7,00%-Constantin Medien-Anleihe weiterhin als durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)", so die KFM-Analysten in ihrem Fazit.

Aktionärsstreit

Im Aktionärskreis ...

