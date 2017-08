Bad Marienberg - Umspannwerk verbindet neues Kraftwerk in der Nähe von Basra mit dem nationalen Stromnetz, so ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:ABB hat einen Auftrag für die Lieferung und Installation eines Umspannwerks für das 3.000-Megawatt (MW)-Kraftwerk Rumaila in der Region Basra im Süden des Irak erhalten. Betreiber des fertig gestellten Kraftwerks wird die Shamara Holding Group (SHG) sein, einer von Iraks grössten privaten Industriekonzernen und ein unabhängiger Stromerzeuger. Das Kraftwerk Rumaila wird die Stromerzeugungskapazitäten voraussichtlich um rund 20 Prozent erhöhen und dem akuten Strommangel entgegenwirken, der das Wirtschaftswachstum des Landes hemmt. Der Auftrag wurde im zweiten Quartal 2017 gebucht.

Den vollständigen Artikel lesen ...