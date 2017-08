Elektro-Mobilität treibt das Geschäft von Infineon. Stärker als erwartet. So weit so gut. Aber der Euro wird immer stärker. Wie viel Problem ist das, Vivien Sparenberg von Vontobel? Einen Großteil macht die Automotive-Sparte bei Infineons Geschäftserfolg aus, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard. Jetzt kommen Infineons Chips sogar in Teslas Modell 3 rein, das sei gar nicht vorgesehen gewesen. Und China laufe auch. Aber der starke Euro. Infineon kalkuliert mit einem Wechselkurs von 1,10 bis 1,15 - zu wenig?