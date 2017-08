Münchener Verein entscheidet sich für adesso-Produkt in|sure General im Bereich der Kompositversicherung

Um für die fortschreitende Digitalisierung in der Versicherungsbranche noch besser gewappnet zu sein, setzt die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG (Münchner Verein) im Kompositbereich zukünftig die Standardsoftware der adesso insurance solutions GmbH ein. Nach in|sure PSLife für das Bestands- und Leistungsmanagement in der Lebensversicherung und in|sure Partner für die Partnerverwaltung führt die Versicherungsgruppe mit in|sure General somit eine weitere Komponente der IT-Komplettlösung in|sure ein. Der Auftrag umfasst neben dem Lizenzerwerb Dienstleistungen zur Einführung, die Migration des Vertragsbestands sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag. Bis Anfang 2018 wird die adesso insurance solutions GmbH die Lösung für den produktiven Einsatz in der Unfallversicherung zur Verfügung stellen. Alle weiteren Sparten der Kompositversicherung folgen sukzessive.

Das Bedürfnis, noch schneller und besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen zu können sowie der wachsende Bedarf an schnellen Produktentwicklungen und deren Einführung am Markt sowie das veränderte Kundenverhalten im Zuge der Digitalisierung waren für den Münchener Verein ausschlaggebend dafür, sich für die Standardsoftware in|sure der adesso insurance solutions GmbH zu entscheiden. Das System bietet die passenden Werkzeuge im Rahmen einer modernen, offenen Architektur. "Eine Eigenentwicklung oder Mitentwicklung des Schaden- und Bestandsmanagementsystems kam für uns bewusst nicht in Frage, um uns auf die eigene Produktentwicklung konzentrieren zu können", erklärt Dr. Martin Zsohar, Vorstandsmitglied der Münchener Verein Versicherungsgruppe und als Chief Operating Officer (COO) Verantwortlicher für die Digitalisierung. "Mit in|sure haben wir ein Standardprodukt gefunden, mit dem wir die Wünsche unserer Kunden nach modernen Versicherungsprodukten noch schneller und flexibler bedienen können. Und dank ihrer vollständigen Releasefähigkeit bleiben unsere Systeme technologisch und funktionell immer auf dem neuesten Stand."

in|sure General bietet ein vollumfängliches Bestands- und Schadenmanagement im Kompositbereich. Die vollständige Automatisierung sämtlicher Geschäftsvorfälle und die einheitliche Darstellung der Bestands- und Schadeninformationen ermöglichen der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG eine noch einmal deutlich effizientere Gestaltung ihrer Kernprozesse. Dank des offenen Architekturmodells und des flexiblen Schnittstellenkonzepts kann in|sure General problemlos in die bestehende Systemlandschaft des Versicherers integriert werden.

Bereits 2016 wurde das Partnerverwaltungssystem in|sure Partner bei der Münchener Verein Lebensversicherung erfolgreich eingeführt. Mittels in|sure PSLife hat der Kunde plangemäß die ersten Produkte in der Lebensversicherung auf den Markt gebracht.

Informationen zum Münchener Verein Der Ursprung der Versicherungsgruppe wurzelt in der genossenschaftlichen Idee, eine wirtschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und Gewerbe zu schaffen. Den Anfang machte die Gründung der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. als Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes 1922. Heute ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit seinen Tochtergesellschaften auch in der Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung aktiv. Aktuelle Auszeichnungen des Unternehmens sind der "Deutsche Servicepreis 2017" sowie "Versicherer des Jahres 2017" des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ).Weitere Informationen unter www.muenchener-verein.de

adesso insurance solutions GmbH Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene Produktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag. Die Gesellschaft bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige Standard-Softwareprodukte für die Bestandsführung und das Schaden-/Leistungsmanagement für alle Versicherungssparten an und verantwortet auch deren Integration in die Anwendungslandschaften der Kunden. Neben den versicherungsfachlichen Kernanwendungen für private Krankenversicherer sowie Komposit- und Lebensversicherer sind mehrere Unterstützungssysteme wie zum Beispiel eine Anwendung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) und ein System für die softwaregestützte Migration (mig|suite) Bestandteile des Angebotsportfolios.

adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2016 von 260,4 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

