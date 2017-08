Hamburg (ots) - Damit hätte keiner gerechnet: Nach sechs Jahren Liebe, die vergangenes Jahr durch eine Traumhochzeit gekrönt wurde, trennten sich Sängerin Aneta Sablik (28) und ihr Mann Kevin (24) völlig überraschend. Die gescheiterte Ehe verdaute die "DSDS"-Siegerin jetzt bei einer ihrer besten Freundinnen: Carmen Geiss (52). "Ich bin den Geissens dankbar, dass sie für mich da sind", so Aneta in der aktuellen Closer (EVT 02.08.).



"Aneta ist für mich wie eine Tochter. Das Liebes-Aus macht mich sehr traurig. Ich dachte, es sei für immer", so Carmen Geiss. Um den Ärger hinter sich zu lassen, haben die Geissens Aneta eingeladen, mit ihnen nach Mykonos zu fliegen. Eine willkommene Ablenkung, die der hübschen Blondine trotz des Leids schon wieder ein erstes Lächeln ins Gesicht zauberte.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 32/2017, EVT 02.08.).



