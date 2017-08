Riester-Rentenversicherungen gelten als teuer und kompliziert, Versicherern laufen die Kunden weg. Eine Analyse für das Handelsblatt zeigt, mit welchen Zahlungen Riester-Sparer bei verschiedenen Varianten rechnen können.

Die Riester-Rente kommt nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der neu abgeschlossenen Riester-Verträge erneut geschrumpft. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben die Deutschen bloß rund 346.000 solcher förderfähigen Policen neu abgeschlossen. Das waren 7,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Schon das Jahr 2015 war für die Lebensversicherer mit einem Einbruch um rund 20 Prozent beim Riester-Neugeschäft ein Desaster. Nicht zuletzt wegen der vergleichsweise wenigen Neuabschlüsse sank im Jahr 2016 der Gesamtbestand an Riester-Policen um 0,9 Prozent auf 10,7 Millionen Verträge. Und: Zirka jeder fünfte Riester-Vertrag ist ruhend gestellt, Sparer zahlen also vorerst keine weiteren Beiträge mehr.

Die staatlich geförderten Riester-Produkte sollen die Deutschen eigentlich dazu animieren, privat fürs Alter vorzusorgen. Wer riestern will, kann zwischen mehreren Varianten wählen. Es gibt klassische Versicherungen, Investmentfonds-Lösungen, Banksparpläne, geförderte Bausparverträge sowie Immobiliendarlehen. Den Großteil der Riester-Produkte machen Versicherungen aus. Ausgerechnet diese stehen immer wieder in der Kritik: "Die Kosten der Verträge sind oft so hoch, dass sie die Zulagen auffressen", sagt Kerstin Becker-Eiselen, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. "Riester-Rentenversicherungen haben in den vergangenen Jahren so schlecht abgeschnitten, dass sie den Ruf des Riesterns insgesamt beschädigt haben."

Der Gesetzgeber ist sich der Probleme bewusst. Zum kommenden Jahreswechsel wird die staatliche Grundzulage für Riester-Produkte angehoben, von 154 auf 175 Euro pro Jahr. Die Erhöhung der Zulage wird allerdings nicht viel nützen, sagt Becker-Eiselen. Das Finanzamt berechnet nämlich, ob für Riester-Sparer die Zulagen oder eine Steuerersparnis günstiger sind. Das bedeutet: Je höher die Riester-Zulage, desto weniger Steuern sparen die Riester-Kunden. Nur wer einen niedrigen Steuersatz hat - wie etwa Familien mit vielen Kindern - dürfte sich die Erhöhung bemerkbar machen. "Kinderreiche Familien profitieren davon", sagt die Verbraucherschützerin. Für alle anderen Riester-Sparer seien die Nachbesserungen nicht mehr als Kosmetik. "Durch geringere Steuervorteile bleibt der Sparbetrag trotz höherer Zulagen unterm Strich gleich."

Und noch eine Änderung ist geplant: Weil vor allem Geringverdiener von Altersarmut bedroht sind, wird es für die Grundsicherung im Alter einen Freibetrag auf das Einkommen aus Riesterrenten geben. Anspruch auf die Sozialleistung "Grundsicherung" können Rentner haben, wenn ihr Einkommen nicht für ihren Lebensunterhalt ausreicht. Bis zu 204,50 Euro pro Monat werden künftig nicht mehr auf diese Grundsicherung angerechnet.

Hier eine Ausnahme, da eine Sonderregelung - Riester-Rentenversicherungen kranken auch daran, dass sie für viele Sparer schlicht zu kompliziert sind. "Verbraucher verstehen die Produkte nicht", sagt Becker-Eiselen. Seit vergangenem Jahr ist es noch schwieriger, einzelne Policen zu vergleichen. Grund dafür ist ausgerechnet ein Versuch des Bundesfinanzministeriums, die Transparenz von Altersvorsorgeprodukten zu erhöhen. Seit 2016 werden Riester-Produkte in bestimmte Chance-Risiko-Klassen einsortiert. Darüber hinaus müssen Anbieter die Wertentwicklung und die Effektivkosten ihrer Riester-Policen nach einer Methodik berechnen und ausweisen, die die unabhängige "Produktinformationsstelle Altersvorsorge" (PIA) vorgibt. "Die Effektivkostenquote versteht kein Mensch", kritisiert Becker-Eiselen.

Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat für das Handelsblatt Riester-Policen analysiert und bewertet. Ein weiterer Vergleich, der in den kommenden Tagen auf Handelsblatt.com erscheint, befasst sich mit Rürup-Produkten. Auch Private Rentenversicherungen wurden schon getestet. Die Riester-Analyse stützt nun die Einschätzung von Verbraucherschützern: Riester-Rentenversicherungen sind kompliziert und die garantierte Rente inklusive Zulagen fällt oft bescheiden aus.

Verbraucherschützer monieren Kosten

Für ihren Musterfall haben die Experten von Franke und Bornberg folgende Eckdaten definiert: Eintrittsalter 32 Jahre, Vertragslaufzeit 35 Jahre, monatlicher Beitrag 100 Euro. Bei der staatlichen Zulage rechnen die Analysten noch mit dem bisherigen Satz von 154 Euro pro Jahr.

Zunächst hat sich Franke und Bornberg sogenannte Klassik-Tarife angeschaut. Dabei sammeln die Versicherer die Kundengelder im sogenannten Sicherungsvermögen, einen Teil des Geldes legen sie in sicheren Kapitalanlagen an. Die eingezahlten Beiträge sind garantiert, darüber hinaus bieten ...

