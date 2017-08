Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy, Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) zahlt seinen Aktionären am 20. September eine Quartalsdividende in Höhe von 75,50 US-Cents (Record day: 1. September 2017) aus, wie der Konzern am Dienstag meldete. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,02 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 77,30 US-Dollar (Stand: 1. August 2017) 3,91 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...