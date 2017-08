Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Vossloh nach überraschend guten Auftragseingangsdaten des VDMA auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Ausblick des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der sich weiter aufgehellt habe, weise für die angelaufene Berichtssaison mittelgroßer deutscher Branchenunternehmen in eine positive Richtung, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Vossloh hatte bereits am 26. Juli Zahlen vorgelegt und mit seinen Gewinnmargen überzeugt./ck/she Datum der Analyse: 02.08.2017

ISIN: DE0007667107