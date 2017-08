Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-02 / 12:21 *Hamburg, 2. August 2017 - Robert Kurtze wird zum 7. August 2017 neuer Geschäftsführer von OIL! Tankstellen. Er folgt auf Ulrich Freudenthal, der die Gesellschaft auf- und ausgebaut und viele Jahre erfolgreich geleitet hat.* Robert Kurtze bringt durch seine langjährige Tätigkeit bei Shell umfassende Kenntnisse im nationalen und internationalen Tankstellengeschäft mit. Er wechselte bereits im Juli zu OIL! Tankstellen, wo er nach kurzer Einarbeitungszeit nun die Geschäftsführung übernimmt. Ulrich Freudenthal verabschiedet sich nach fast 35 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der Marquard & Bahls Gruppe - davon rund 22 Jahre im Tankstellengeschäft - in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 1983, seinem Einstieg bei Marquard & Bahls, war er in verschiedenen Funktionen innerhalb des Unternehmens tätig, bevor er 1995 die Geschäftsführung der MHK übernahm, die später in OIL! Tankstellen umbenannt wurde. "Mit Ulrich Freudenthal geht eine unserer verdienstvollsten Führungskräfte von Bord. Er hat das Tankstellengeschäft mit viel Leidenschaft und großem persönlichem Einsatz von zehn Tankstellen im Jahr 1995 auf aktuell über 330 Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark ausgebaut. Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärt Volker Tiedemann, Geschäftsführer Mabanaft Retail. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit Robert Kurtze einen erfahrenen Nachfolger gewonnen zu haben", so Tiedemann weiter, "der mit dem Tankstellengeschäft bestens vertraut ist und die Zielsetzung verfolgt, das Netz weiterhin erfolgreich zu betreiben und auszubauen." *OIL! Tankstellen *ist eine Tochtergesellschaft von Mabanaft, der Handelsorganisation von Marquard & Bahls, Hamburg. Seit 1994 betreibt OIL! ein kontinuierlich wachsendes Tankstellennetz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark. Von den aktuell rund 330 OIL! Tankstellen befinden sich mehr als 230 Stationen in Deutschland. OIL! überzeugt durch kundenorientierte Leistungen und hat sich als zukunftsorientierte Marke im unabhängigen Tankstellenmarkt positioniert. Weitere Informationen über OIL! Tankstellen und Mabanaft erhalten Sie unter www.oil-tankstellen.de [1] und www.mabanaft.de [2] *Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:* Volker Tiedemann Geschäftsführer Mabanaft Retail Mabanaft GmbH & Co. KG +49 40 370 04-0 volker.tiedemann@mabanaft.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Mabanaft GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Energie 2017-08-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 598151 2017-08-02 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a0c025305131c3c8d696216514476643&application_id=598151&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bff3a7319f2543867520b240acab9e6a&application_id=598151&site_id=vwd&application_name=news 3: mailto:volker.tiedemann@mabanaft.com

