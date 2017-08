Rekord: In der ersten Zeichnungsphase investierten Anleger rund 620 Millionen Euro in den neu aufgelegten UniImmo: Wohnen ZBI. Damit ist der Fonds vom Start weg der größte offene Wohnimmobilienfonds Deutschlands.

Union Investment und der Fondsinitiator ZBI haben gemeinsam einen neuen Immobilienfonds mit dem Fokus auf deutsche Wohnimmobilien aufgelegt. Dass die Nachfrage nach dem UniImmo: Wohnen ZBI (ISIN: DE000A2DMVS1) hoch sein würde, war zu erwarten. Dass der Fonds aber direkt vom Start weg zum größten Wohnimmobilienfonds Deutschlands aufsteigen würde, dürfte aber auch für die Immobilienspezialisten der beiden Gesellschaften eine Überraschung gewesen sein. In der ersten Zeichnungsphase vom 12. Juni bis zum 21. Juli 2017 wurden stolze 620 Millionen Euro eingesammelt. Wie geplant, seien die Mittel zum Auflagetermin am 28. Juli bereits in großem Umfang investiert, teilen die Gesellschaften mit. Mehr als die Hälfte des frühzeitig durch die ZBI gesicherten Startportfolios mit einem Gesamtvolumen von 460 Millionen Euro seien bereits in den Fonds übergegangen. Im August und September sollen die restlichen Teilportfolien übertragen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...