Die bissigste After-Show Deutschlands: Melissa Khalaj und Aaron Troschke begleiten ab Freitag, 11. August 2017, täglich live auf PromiBigBrother.de die Geschichten und Ereignisse der zwölf Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus. Direkt im Anschluss an die SAT.1-Show zeigen Melissa und Aaron online exklusives Material aus Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft und laden die User zur digitalen Sprechstunde ein. Nur die "Promi Big Brother - Late Show" bietet Live-Schalten ins Haus und begrüßt nach ihrem Auszug die Exit-Bewohner zum ersten großen Interview im Studio.



Perfekter Start in jeden "Promi Big Brother"-Abend: Rund 30 Minuten vor den SAT.1-Shows laden Melissa Khalaj und Aaron Troschke täglich zum interaktiven "Promi Big Brother - Warm Up" auf der PromiBB-Facebookseite ein.



Melissa Khalaj: "Endlich geht 'Promi Big Brother' wieder los! Dieses Jahr werden Aaron und ich zum ersten Mal gemeinsam mit den Zuschauern kommentieren und lästern - das wird ein großer Spaß. Ich bin schon total gespannt, wer ins Haus einziehen und sich den Herausforderungen stellen wird. Wir werden alles ganz genau beobachten, liebe Promis!"



Aaron Troschke: "Ich freue mich riesig, dieses Jahr wieder dabei zu sein und meine Aufgabe wird ja auch von Jahr zu Jahr größer. Dieses Mal die Late Night mit Melissa zu machen, das wird der Knaller! Ich bin scharf auf die neue Staffel 'Promi Big Brother' - das Ding wird abgehen, als ob man zu scharf gegessen hat."



"Promi Big Brother" rund um die Uhr online erleben



PromiBigBrother.de ist Tag und Nacht Anlaufstelle für alle Fans. Neuigkeiten aus dem Haus im Ticker, ganze Folgen, Highlight- und exklusive Bonus-Clips, Interviews mit den Bewohnern sowie das "Promi Big Brother"-Archiv machen PromiBigBrother.de zum 24/7-Newsportal. Über WhatsApp-Newsletter sowie die PromiBB-Socialkanäle verpassen die Zuschauer keine Geschichte aus dem Haus.



"Promi Big Brother" - ab Freitag, 11. August bis Freitag, 25. August 2017, täglich live in SAT.1 und die "Late Show" mit Melissa Khalaj und Aaron Troschke täglich live direkt im Anschluss auf PromiBigBrother.de



Hashtag zur Show: PromiBB



