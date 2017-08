Deutschlands Süden schwitzt, wie gut, dass nun Ferien sind. Wer jetzt in den Urlaub fährt, sollte nicht nur die Koffer packen, sondern auch an seine Reisekasse denken. Mit ins Gepäck gehört auch die Nummerfür den Sperrnotruf, falls die Karten abhanden kommen.Nur so viel Bargeld wie nötig, so wenig wie möglich dabei haben, lautet die Devise. Denn gestohlenes Bargeld ist nicht ersetzbar. Bank- und Kreditkarten können (und sollten) Sie bei Diebstahl oder Verlust sofort sperren lassen und so den Schaden in engen Grenzen halten. ...

