Zur normalen Markt-Saisonalität kommt aktuell noch das Thema Auto-Skandale hinzu, der starke Euro verunsichert zusätzlich. Steht in den Monaten August und September also der große Knall bevor, den viele bei den letzten Rücksetzern bereits gewittert hatten? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Zutaten für zwei potentielle Schreckensmonate zwar als gegeben an. Ausgemachte Sache sei dies allerdings nicht: Der Markt müsse sich entscheiden, so Stanzl im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Warum in diesem Zusammenhang die Marke von 11.920 Punkten beim DAX eine wichtige Rolle spielt, erfahren Sie im Interview.