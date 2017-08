Lieber Leser,

am letzten Wochenende war in einer brasilianischen Zeitung zu lesen, dass BHP Billiton den Anteil an der momentan nach einem Dammbruch brachliegenden Eisenerzmine Samarco in Brasilien an den Partner Vale verkauft hat.

Kein Verkauf des Samarco-Anteils an Vale beschlossen

Diese Meldung wurde von dem britisch-australischen Rohstoff-Riesen umgehend dementiert. Anders als behauptet wurde zwischen den beiden Konzernen bislang keine entsprechende Abmachung unterzeichnet. ... (Marc Nitzsche)

