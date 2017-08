Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 170 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das "Appleversum" vergrößere sich dank des Wachstums in allen Bereichen, schrieb Analyst Steven Milunovich in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der September-Ausblick enthalte bereits Impulse des iPhone 8./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017

