Visa und Mastercard stellen alles andere in den Schatten - Diese Aktien müssen Sie kennen!

Die Papiere von Mastercard und Visa sind seit Jahren im Rally-Modus. Die beiden Konzerne sowie Konkurrent American Express unternehmen etliches, um das Geschäft weiter anzukurbeln. Kann der Aufwärtstrend in diesen Titeln anhalten?



Die Kreditkartenfirmen, die an jeder Transaktion mit Kredit- und Debitkarten verdienen, arbeiten weiterhin energisch daran, Unternehmen und Verbraucher von den Vorteilen einer bargeldlosen Welt zu überzeugen. Im Juli hat Visa angekündigt, 50 Restaurants, die künftig die Annahme von Bargeld verweigern würden, jeweils mit bis zu 10.000 Dollar für Investitionen in Bezahl-Technologie und Werbemaßnahmen zu unterstützen. So möchte die mit weitem Abstand größte Kreditkartenfirma der Welt den Marktanteil von Bezahlungen mit Bargeld zurückdrängen, der in den USA 32 Prozent sämtlicher Transaktionen ausmacht und damit die führende Bezahlweise ist.



Visa hat gleichzeitig starke Quartalszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. So sollen der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie im Fiskaljahr 2017/18, das im September endet, um jeweils rund 20 Prozent steigen. Neben der Übernahme von Visa Europa, die die Mutter im Juni 2016 gekauft hatte, trägt der starke Einsatz der Karten im Ausland zu dem kräftigen Erlösplus bei. Nach der Präsentation der Ergebnisse ist die Aktie auf Rekordhochs geklettert. Gegenüber Ende 2016 steht damit ein Kursanstieg um mehr als 25 Prozent zu Buche.



Das Papier des Konkurrenten Mastercard hingegen hat nach der Zahlenvorlage leicht nachgeben, weil sich entgegen der Erwartung etlicher Investoren der Ausblick nicht erhöht hat. Zu den Kreditkartenunternehmen zählt auch American Express (AmEx), allerdings hat der Konzern ein ganz anderes Geschäftsmodell. Als Bank trägt AmEx die Risiken, falls es wie zuletzt zu steigenden Ausfällen bei Kreditkartenkrediten kommt. Visa und Mastercard hingegen übernehmen dieses Risiko nicht, sondern sind nur für die Abwicklung der Zahlung verantwortlich. Dennoch investiert auch AmEX weiter kräftig in das Kreditkartengeschäft, vor allem in Rückvergütungen und Belohnungen, nicht zuletzt um sich des Angriffs der größten US-Bank JPMorgan in diesem Bereich zu erwehren. Die Aktie von American Express kommt dieses Jahr auf eine Performance von plus 15 Prozent.



