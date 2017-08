Der reale Durchfluss wird dabei über dynamische hydraulische Modelle erfasst und berechnet. Diese Modelle wurden für unterschiedliche Gerinnegeometrien auf Basis von wechselnden Füllständen gebildet. Montiert wird der Messumformer in Schaltschränken auf der Hutschiene. Für den Außeneinsatz steht ein wetterfestes Feldgehäuse in IP 68 zur Verfügung. Außerdem ist das Messsystem für den Einsatz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...