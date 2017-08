Die CytoTools AG gibt Verstärkung in der Geschäftsführung sowie Kapitalmaßnahmen auf Ebene ihrer wichtigsten Beteiligung DermaTools Biotech GmbH bekannt

DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges Die CytoTools AG gibt Verstärkung in der Geschäftsführung sowie Kapitalmaßnahmen auf Ebene ihrer wichtigsten Beteiligung DermaTools Biotech GmbH bekannt 02.08.2017 / 14:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die CytoTools AG gibt Verstärkung in der Geschäftsführung sowie Kapitalmaßnahmen auf Ebene ihrer wichtigsten Beteiligung DermaTools Biotech GmbH bekannt

* Die CytoTools AG hat Personalentscheidungen für die Medizinprodukteentwicklung und die erfolgsversprechende Wiederholung der klinischen Phase III in der DermaTools getroffen * Herr Dr. Patrik Scholler übernimmt den neu geschaffenen Bereich Medizinprodukte und Strategische Geschäftsentwicklung, in denen er langjährige, erfolgreiche Branchen- und Managementerfahrung besitzt * Den Bereich klinische Entwicklung und Medizin übernimmt der erfahrene Manager Herr Dr. Henri Kool van Langenberghe, der in leitender Position internationale Entwicklungsprojekte erfolgreich durchgeführt hat * Altgesellschafter der DermaTools beschließen Kapitalmaßnahmen über eine halbe Million Euro zur Vorbereitung der Aufnahme neuer Gesellschafter

Darmstadt, 02. August 2017 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, gibt eine Verstärkung der Geschäftsführung der DermaTools Biotech GmbH bekannt. Für den neu geschaffenen Bereich Medizinprodukte und Strategische Geschäftsentwicklung konnte ein sehr erfahrener Manager aus dem Bereich Medtech gewonnen werden. Für diese Schlüsselposition steht Herr Dr. Patrik Scholler ab sofort zur Verfügung. Herr Dr. Scholler hat auf seinem beruflichen Weg eine Reihe von leitenden Positionen bei Life-Sciences- und Medtech- Firmen, sowohl in Startups als auch in internationalen Konzernen ausgeübt. Unter anderem war er in leitenden strategischen Funktionen bei GE Healthcare und Drägerwerk tätig. Seine letzten Positionen als CEO bei Biotechfirmen führten ihn in den Bereich der Entwicklung neuer Medikamente. Die Besetzung dieser Position unterstützt die wichtige Zielsetzung, das neu gestartete Projekt "Medizinprodukte" zu einer schnellen und erfolgreichen Vermarktung mit Partnern zu führen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, in dem die Phase III Studien für DermaPro(R) wiederholt werden, ist es von entscheidender Bedeutung für die CytoTools AG, für diese Position über einen erfahrenen klinischen Manager zu verfügen, der die gesamte Studiendauer und die Zulassung persönlich begleiten wird. Mit Herrn Dr. Henri Kool van Langenberghe ist es gelungen, einen hochkarätigen Manager aus der Pharmaentwicklung für diese Aufgabe zu gewinnen. Herr Dr. Kool van Langenberghe hat für eine Schweizer Firma in den letzten Jahren eine große internationale Phase III Studie mit weit über 2000 Patienten erfolgreich geleitet.Fundierte, praktische Erfahrung im Management von klinischen Studien und der Entwicklung von Pharma- und Medizinprodukten zeichnen ihn aus.

In der Vergangenheit war Herr Dr. Kool van Langenberghe für eine italienische und zwei Schweizer Firmen auf Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen tätig. Darüber hinaus hat er in einer der größten klinischen Auftragsforschungsfirmen (CRO) der Welt Managementerfahrung sammeln können. Damit hat die CytoTools jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, das Projekt DermaPro(R) durch die Wiederholung der klinischen Phasen III zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Zur Vorbereitung der weiteren Aufnahme von Kapital in der DermaTools Biotech GmbH wurde durch ein Bündel von Kapitalmaßnahmen über eine halbe Million Euro aufgebracht. Mit diesen Maßnahmen und begleitenden Beschlüssen sind die Voraussetzungen geschaffen worden, neue Investoren in den Gesellschafterkreis aufzunehmen. Die Verhandlungen sind weit vorangeschritten. Es ist beabsichtigt nach der Hauptversammlung der CytoTools AG mit Abschluss der Finanzierung die geplante Wiederholung der Phase III Studien zu starten.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: ca. 57 % an der DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 42 % an der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs). Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form weltweiter exklusiver Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

02.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotols.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

598243 02.08.2017

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0174 2017-08-02/14:36