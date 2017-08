Nach einem freundlichen Start an der Wiener Börse haben sich am Mittwoch, am Nachmittag die Anleger zurückgezogen. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.236,96 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 4,28 Punkten bzw. 0,13 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,21 Prozent, FTSE-100/London 0,39 Prozent und CAC-40/Paris -0,11 ...

