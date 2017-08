Von Kate Davidson

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Finanzministerium erwartet weiterhin, dass es die Regierung bis Ende September finanzieren kann. In einer schriftlichen Erklärung appelliert es aber erneut an den Kongress, das Schuldenlimit bis 29. September anzuheben und stellt zugleich ein höheres Anleiheemissionsvolumen für den Fall in Aussicht, das die US-Notenbank ihre Bilanz verkleinern sollte. Die USA hatten ihr Schuldenlimit von 20 Billionen US-Dollar bereits im März erreicht. Seither haben sie fällig werdende Anleihen ersetzt, aber ihre Anleiheverbindlichkeiten nicht mehr erhöht.

Das Ministerium kündigte nun an, dass es das Volumen seiner Anleiheauktionen anheben werde, wenn die Notenbank mit einer Verkleinerung ihrer Bilanz beginne. Sie begründete das mit dem dann erhöhten Mittelbedarf. Der Beratungsausschuss des Finanzministeriums, das Treasury Borrowing Advisory Committee, riet dem Ministerium, die Auktionsvolumina über alle Laufzeiten anzuheben und zugleich den Anteil der Treasuries an der ausstehenden Staatsschuld langsam zu erhöhen.

Der Ausschuss warnte vor möglichen Nebenwirkungen der Fed-Bilanz-Verkleinerung. Ein kleiner Anstieg der Anleiherenditen könne in einem sehr ungünstigen und eher unwahrscheinlichen Szenario zu großen Veränderungen bei den Risikoprämien führen, hieß es.

