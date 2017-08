Apple hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Apple verdiente in dem Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal 8,7 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von rund zwölf Prozent. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 45,4 Milliarden Dollar zu. Damit lag Apple über den Erwartungen der Analysten. Zudem weißt die Prognose darauf hin, dass noch in diesem Quartal ein neues iPhone erscheinen wird. Marco Uome blickt auf die Aktie von Apple, genauso wie auf Illumina, Facebook und Tesla. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.