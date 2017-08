Apple beeindruckt wieder. Der Technologiekonzern hat gestern Abend nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt und konnte mal wieder auf ganzer Linie überzeugen. Vor allem zwei, zuletzt eher schwächelnde, Segmente konnten wieder positiv überraschen. Apple verdient also wieder prächtig und das obwohl das dritte Quartal - historisch betrachtet - eher zu den schwächeren gehört. Weshalb lief es bei Apple jetzt wieder so rund? Was ist dem Wert aktuell noch zuzutrauen? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.