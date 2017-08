Original-Research: Golden Dawn Minerals Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Golden Dawn Minerals Inc. Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc. ISIN: CA3808956070 Anlass der Studie: Initiation Empfehlung: BUY seit: 02.08.2017 Kursziel: 0.36 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat am 02. August 2017 die Coverage von Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808956070/ Bloomberg: GOM CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein bei einem Kursziel von CAD 0,36. Zusammenfassung: Golden Dawn Minerals (GOM) hat eine Landfläche von 14.700 Hektar im Greenwood-Minenlager in der südlichen Zentralregion British Columbias erworben. Aus heutiger Perspektive sind die wertvollsten Teile dieses Assets eine moderne Verarbeitungsanlage und zwei Gold-Kupfer-Minen (Lexington-Grenoble und Golden Crown), von denen wir erwarten, dass die Produktion in Q1 2018 bzw. Q1 2019 beginnen wird. Im Jahr 2008 veranlasste der gesunkene Goldpreis und eine hohe Schuldenlast den Vorbesitzer, die Förderung in Lexington-Grenoble acht Monate nach deren Beginn zu stoppen. GOM konnte die beiden Minen und die Verarbeitungsanlage im Jahr 2016 am unteren Ende des Bergbauzyklus für 10% der vom vorherigen Betreiber investierten Summe erwerben. GOM besitzt weitere 12.700 ha. Land angrenzend an die Liegenschaften, wo sich die Lexington-Grenoble-/Golden Crown-Minen und die Mühle befinden. Auf dieser Fläche befinden sich ca. 30 in der Vergangenheit genutzte Minen und weit über 70 Mineralvorkommen. Unser Kursziel von CAD0,36 ist post-money nach einer Kapitalerhöhung von CAD10 Mio. Es basiert hauptsächlich auf einer DCF-Bewertung der Lexington-Grenoble- und Golden Crown-Minen und unserer Schätzung des Wertes der Verarbeitungsanlage. Unsere Empfehlung ist Kaufen. First Berlin Equity Research initiated coverage on Golden Dawn Minerals Inc. (ISIN: CA3808956070/ Bloomberg: GOM CN) on 02 August 2017. Analyst Simon Scholes placed a BUY rating on the stock with a CAD 0.36 price target. Abstract: Golden Dawn Minerals (GOM) has assembled a land package of 14,700 hectares in the Greenwood mining camp in south central British Columbia. The most valuable parts of this asset from the current perspective are a modern processing plant and two gold-copper mines (Lexington-Grenoble and Golden Crown) which we expect to start production in Q1 2018 and Q1 2019 respectively. In 2008 a depressed gold price and a high debt load caused a previous owner to halt operations at Lexington-Grenoble eight months after starting production. GOM was able to acquire the two mines and the processing plant in 2016 at the bottom of the mining cycle for 10% of the sum invested by the previous operator. GOM owns an additional 12,700 ha. of land contiguous with the properties where the Lexington-Grenoble/Golden Crown mines and the mill are located. This land has ca. 30 past producing mines, and well over 70 mineral deposits and showings. Our price target of CAD0.36 is post a CAD10m capital raise and is based principally on a DCF valuation of the Lexington-Grenoble and Golden Crown mines and our estimate of the value of the processing plant. Our recommendation is Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15471.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

