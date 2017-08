Liebe Leser,

seit Februar 2016 war bei der Aktie des Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius ein intakter Aufwärtstrend zu beobachten. Nun hat sich in kurzer Zeit ein Trendbruch ereignet. Am 21. Juli unterschritt der Aktienkurs die Aufwärtstrendlinie und erzeugte damit ein deutliches Verkaufssignal. Seitdem hat der DAX-Titel rund 3 % an Wert verloren. Weiteres Ungemach droht nun durch die gleitenden Durchschnitte (38; 100), denn sie stehen kurz vor einer Kreuzung.

Abwärtsspirale ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...