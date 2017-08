Daniel Lösche (Schroders): Steht uns ein Richtungswechsel der EZB-Geldpolitik bevor?

Sehen Sie hier das Video "60 Sekunden: Steht uns ein Richtungswechsel der EZB-Geldpolitik bevor?" mit Danile Lösche (Schroders).

In den letzten Jahren prägte die unterschiedliche Ausrichtung der Zentralbanken in den USA und Europa die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Die Fed hatte bereits Ende 2013 damit angefangen die Geldpolitik restriktiver auszurichten und mittlerweile hat sie den Leitzins wieder auf 1,25% angehoben. Dahingegen gab es bis zuletzt wenig Zweifel an der expansiven Ausrichtung der EZB. Das Bild scheint sich nun zu ändern und es sieht so aus als ob die EZB den Markt auf eine Normalisierung vorbereiten will.