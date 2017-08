Straubing (ots) - Aus dieser Sicht der Dinge kommt also das Resultat des Diesel-Gipfels allenfalls einer Verurteilung auf Bewährung gleich. Gut möglich, dass nach einer kurzen Atempause das Thema mit geballter Wucht zurückkehrt und man nach weiteren Lösungen suchen muss. Auch in diesem Fall würde sich das Mitgefühl mit der Lenkern der Autoindustrie in Grenzen halten. Zu sehr haben sie mit offensichtlichem Betrug und grenzwertigen Manipulationen das Vertrauen der Kunden strapaziert.



