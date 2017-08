London (ots/PRNewswire) -



Filip De Vos als neuer Marktbereichsleiter der Region ernannt



Mahindra Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), der global

führende Anbieter von Mobilitätslösungen, gab heute die Ernennung von

Filip De Vos als neuen Marktbereichsleiter für Europa bekannt. De Vos

wird von der Londoner Geschäftsstelle aus tätig sein.



De Vos wird für die Aufstellung und Umsetzung der

Verkaufsstrategie für das Unternehmen in Europa verantwortlich sein.

Diese Ernennung ist von Mahindra Comviva eine offensive Ausweitung

seiner Präsenz in Europa mit dem Ziel, die nächste Wachstumsphase zu

erreichen.



Manoranjan Mohapatra, Geschäftsführer bei Mahindra Comviva,

kommentierte die Ernennung mit den Worten: "Ich freue mich sehr über

Filip als unser neues Teammitglied und zur weiteren Unterstützung

unseres Engagements auf dem europäischen Markt. Filip bringt über 20

Jahre Erfahrung im Verkauf und Management mit. Wir sind

zuversichtlich, dass er in dieser Region mithilfe vorhandener und

neuer Partnerschaften nachhaltige Geschäfte aufbauen und uns dabei

helfen wird, das angestrebte Wachstum in dieser Region zu erreichen."



Filip De Vos drückte seine Freude über seine neue Position bei

Mahindra Comviva so aus: "Ich bin sehr aufgeregt, Mitglied im

globalen Führungsteam von Mahindra Comviva zu sein. Mahindra Comviva

ist mit seinem umfassenden Portfolio an marktführenden

Mobilitätslösungen in den Bereichen Datenanalysen, digitale

Zahlungen, digitaler Lifestyle, Messaging und Breitband gut

aufgestellt, um das Leben von über zwei Milliarden Menschen weltweit

zu bereichern. Ich freue mich auf meine leitende Rolle des

Marktbereichs für Europa und eine enge Zusammenarbeit mit dem

bestehenden Team."



De Vos ist eine zielstrebige, einflussreiche und sehr

wirkungsvolle Führungskraft im IT- und Telekommunikationssektor. Er

ist ein führender Industrieexperte mit nachweislicher Erfolgsbilanz

bei der Aufstellung und Umsetzung von Verkaufs- und

Geschäftsentwicklungsstrategien, die Erwartungen auf globaler Ebene

erfüllen. Zuvor war De Vos Vizepräsident der Geschäftsentwicklung für

Asien und Nahost bei Teleena. Des Weiteren hatte er führende

Positionen bei GlobeTouch, Elephant Talk Communications, Mobistar,

Orange und UNISYS.



Aktuell zählt Mahindra Comviva führende Telekommunikationsanbieter

und Banken mit über 30 Implementierungen in ganz Europa zu seinen

Kunden. Mit diesen Implementierungen konnten die Anbieter ihre Marke

differenzieren, neue nachhaltige Einkommensquellen erschließen und

die durchschnittlichen Erlöse pro mobilem Nutzer steigern.



